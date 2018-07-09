Вучич заявил о нацеленности Сербии на развитие стратегического партнерства с РФ

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Сербия ориентирована на развитие отношений с Россией на основе стратегического партнерства. Об этом заявил президент республики Александар Вучич на встрече с главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой. Слова сербского лидера приводит его пресс-служба.

"Президент Вучич обсудил с директором агентства "Россотрудничество" двусторонние отношения, ситуацию в регионе, а также сотрудничество в сфере культуры, науки и образования. Вучич поблагодарил за помощь, которую оказала Митрофанова Сербии на посту посла России в ЮНЕСКО, когда было отказано во вступлении в эту организацию непризнанному Косову. Он также поблагодарил Россию за помощь в завершении работ в Храме св. Саввы, осуществлении и финансировании украшения храма, что представляет собой символ успешного сотрудничества двух стран. В ходе встречи Вучич заявил, что Сербия ориентирована на дальнейшее развитие политических отношений с Россией на основе стратегического партнерства, и поблагодарил за твердую и последовательную поддержку Российской Федерацией территориальной целостности и суверенитета Сербии", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

После встречи с Вучичем Митрофанова рассказала журналистам о совместной работе с Сербией в ЮНЕСКО по недопущению вступления в эту организацию непризнанного Косова. "Мы участвовали в этой работе самым активным образом, я была не совсем дуайен (глава дипломатического корпуса - прим. ТАСС), но тем не менее человек изнутри ЮНЕСКО. Ко мне, конечно, обращались и албанцы, с которыми я разговаривала. Тогдашний посол Албании Бесиана Кадаре как раз пыталась нас повернуть, посоветоваться, но я ей сразу сказала, что вы рано идете на это, не получится никак", - рассказала Митрофанова.

По ее словам, результатом совместной работы стало то, что Генеральной конференции ЮНЕСКО проголосовала против вступления Косова в организацию. "Мы совместно очень плотно работали с нашими сербскими друзьями", - подчеркнула Митрофанова, которая в 2009-2016 годах занимала должность постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО.

В ноябре 2015 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже косовские албанцы были близки ко вступлению в эту организацию, но в итоге заявка Косова была отвергнута. Заявку поддержали 92 страны - участницы ЮНЕСКО при необходимом минимуме в 95, против выступили 50 стран. В настоящее время Косово продолжает настаивать на принятии в ЮНЕСКО, что вызывает резкую реакцию Белграда.