Трамп уверен, что Ким Чен Ын будет придерживаться совместного документа от 12 июня

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет придерживаться подписанного 12 июня в Сингапуре совместного документа, в котором, в частности, говорится о готовности Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова.

Соответствующую запись глава вашингтонской администрации сделал в понедельник в Twitter.

"Я уверен, что Ким Чен Ын будет соблюдать соглашение, которое мы подписали и, что еще более важно, [с уважением относиться] к нашему рукопожатию, - отметил Трамп. - Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи".

Вместе с тем он допустил, что власти Китая могут "оказать негативное давление" на процесс выполнения обязательств этого документа. "Китай, с другой стороны, может оказать негативное давление на сделку из-за нашей позиции по торговле с Китаем. Надеюсь, что нет!" - заключил президент.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2018 г.

Ранее в субботу госсекретарь США Майкл Помпео завершил официальный двухдневный визит в Пхеньян, где у него прошли переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. С Ким Чен Ыном на этот раз он не встречался, в отличие от двух его предыдущих визитов в КНДР в апреле и мае, когда готовился саммит в Сингапуре. По их итогам Помпео выразил уверенность в том, что сторонам удалось достичь прогресса по всем обсуждаемым пунктам. Северокорейская сторона в то же время осталась недовольна позицией США на этих переговорах, которые в одностороннем порядке настаивали на полной денуклеаризации КНДР.

Трамп и Ким Чен Ын подписали 12 июня совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Трамп поручил вести эти переговоры Помпео.