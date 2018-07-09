Украинские силовики обстреляли окраины Горловки из гранатометов

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по поселку Доломитное на окраине Горловки в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом в понедельник заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"С 16:05 до 16:35 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Новолуганское - Доломитное, применялись станковые противотанковые гранатометы и ручные противотанковые гранатометы", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По данным Якубова, в ходе обстрелов украинская армия также применяла стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

С 1 июля в Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня, приуроченный к сезону уборки урожая, перемирие было согласовано на встрече контактной группы по урегулированию конфликта, однако обстрелы продолжились.