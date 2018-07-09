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Мэр Еревана подал в отставку

Международная панорама
9 июля, 18:03 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 9, июля. /ТАСС

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Служба национальной безопасности страны занимается результатами расследования вокруг имущества градоначальника

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ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-служба мэрии Еревана в понедельник подтвердила ранее опубликованную информацию о том, что мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку. Об этом говорится в распространенном заявлении главы ереванской администрации.

"Дорогие горожане, я обращаюсь к вам, чтобы доложить о своем решении уйти в отставку. Выражаю благодарность каждому из вас за сотрудничество и совместную работу", - передает слова Маргаряна пресс-служба администрации города.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Служба национальной безопасности страны занимается результатами расследования вокруг имущества мэра Еревана. Согласно данным местных СМИ, семье и близким Маргаряна принадлежат несколько особняков в столице Армении, а также ряд компаний, которые в основном занимаются перевозками.

Маргарян в третий раз был избран на должность мэра Еревана в 2017 году. Он является членом исполкома правящей прежде Республиканской партии Армении и сыном Андраника Маргаряна, занимавшего в 2000-2007 годах пост премьера страны и являющегося одним из основателей партии.

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