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Туск призвал Украину и Польшу найти взаимопонимание по историческим вопросам

Международная панорама
9 июля, 18:17 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, июля. /ТАСС

Глава Евросовета отметил, что от отношений между государствами зависит безопасность региона

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БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск призвал Украину и Польшу преодолеть разногласия по острым вопросам истории.

"Призываю власти обеих стран к новому подходу в двусторонних отношениях и позитивному мышлению. К конфликту между нами могут стремиться только наши соперники", - заявил он в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

Туск отметил, что "в прошлом между двумя государствами были трагические страницы, однако сегодня из-за них существует риск обострения конфликта в отношениях". "Только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти соседние государства от повторения трагической истории", - считает Туск. "От отношений между двумя государствами зависит безопасность всего региона", - полагает глава ЕС.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда не смогли договориться о совместном чествовании жертв Волынской трагедии и открытии Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году в селе Сахрынь Люблинского воеводства. У каждого из президентов 8 июля была своя программа. По неофициальной информации, украинская сторона предлагала вместе почтить память жертв Волынской трагедии в Волынской области, а потом посетить польское село Сахрынь. Но польская сторона от общих мероприятий отказалась.

Разные взгляды

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня. Точное количество погибших в этих конфликтах не известно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.

На Украине и в Польше разное отношение к событиям на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1944 годов. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию геноцидом польского народа, тогда как украинские историки это отрицают. Поляки возлагают ответственность за убийства гражданского населения на ОУН и УПА (запрещенные в РФ), а большинство украинских специалистов убеждены, что ответственность за эти преступления несут обе стороны. В Варшаве говорят о гибели в результате этнических чисток более 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев, а в Киеве - о нескольких десятках тысяч убитых поляков и до 20 тыс. украинцев.

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял постановление, в котором преступления ОУН и УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Между тем Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН - УПА борьбой за независимость Украины. А в августе 2016 года в Раде был зарегистрирован проект постановления о признании геноцидом действий польского государства по отношению к украинцам в 1919-1951 годах. В 2017 году в Польше впервые отметили годовщину Волынской трагедии на государственном уровне.

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Персоны
Туск, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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