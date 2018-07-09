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СБ ООН принял резолюцию, призывающую к защите детей во время вооруженных конфликтов

Международная панорама
9 июля, 18:21 UTC+3 ООН ООН 9, июля. /ТАСС

В 2017 году из рядов вооруженных сил освободили свыше 10 тыс. детей, сказала представитель генсека ООН по вопросам о положении детей и вооруженных конфликтах Виржиния Гамба

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ООН, 9 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН в понедельник единогласно принял резолюцию 2427 по мерам защиты детей во время вооруженных конфликтов. Резолюция была предложена Швецией, председательствующей в СБ в июле.

Согласно тексту документа, СБ призывает "обеспечивать комплексный учет вопросов защиты детей в контексте всех соответствующих мероприятий, осуществляемых в условиях предотвращения конфликтов, в ситуациях конфликтов и в постконфликтных ситуациях".

Совбез также призывает все стороны конфликтов "обеспечивать безопасный, своевременный и беспрепятственный гуманитарный доступ к детям" и "решительно осуждает нападения и угрозы нападения, которым подвергаются школы или больницы", говорится в резолюции.

Кроме того, в документе Совбеза содержится призыв всем государствам рассмотреть в качестве наказания для детей, связанных с вооруженными группами, "реабилитацию и реинтеграцию детей" в качестве альтернативы тюремному заключению.

"Благодаря резолюции, которую только что принял Совет, участники процесса защиты детей получают политическую поддержку для взаимодействия со сторонами конфликта на ранних этапах, поэтому это историческая веха к тому, чтобы нарушения против ребенка остались в прошлом", - отметила в своем докладе специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам о положении детей и вооруженных конфликтах Виржиния Гамба.

"Более 10 тыс. детей официально были освобождены из рядов вооруженных сил или групп в прошлом году", - указала она. "Тем не менее многие дети, которые раньше были связаны с конфликтущими сторонами, живут в условиях особой уязвимости, - добавила Гамба. - Требуется обеспечить, чтобы те, кто занимались этими вопросами на местах, опирались на предсказуемое, устойчивое и гибкое финансирование".

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