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Госсекретарь США обсудил с президентом Афганистана переговоры с "Талибаном"

Международная панорама
9 июля, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Это первый официальный визит Майкла Помпео в столицу республики в качестве шефа американской дипломатии

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ТАСС, 9 июля. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в понедельник в Кабуле процесс мирного урегулирования конфликта в Афганистане с президентом Ашрафом Гани. Об этом сообщил телеканал 1tv.

Это первый официальный визит Помпео в столицу республики в качестве шефа американской дипломатии. В Кабул он прибыл в понедельник с необъявленным визитом, по завершении, как ожидается, он направится в Абу-Даби.

По данным телеканала, госсекретарь на переговорах с афганским лидером вновь повторил призыв Вашингтона к мирным переговорам с экстремистским движением "Талибан" (запрещено в РФ). Помпео подтвердил, что США привержены поддержке мирного урегулирования под руководством Кабула, в соответствии с которым талибы должны отказаться от терроризма, разорвать связи с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и принять принципы конституции страны.

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На совместной пресс-конференции с афганским президентом Помпео отметил, что "многие в "Талибане" осознают, что не могут одержать победу в военном плане на местах". "Мы не можем вести мирные переговоры, не можем разрешить конфликт извне, это должны сделать сами афганцы внутри страны", - добавил он, комментируя возможность посредничества Вашингтона в урегулировании.

Президент Афганистана 30 июня заявил о прекращении одностороннего перемирия с движением "Талибан", действовавшего с 7 июня. Во время перемирия "нация показала свою готовность к урегулированию конфликта". По словам Гани, усилия по достижению перемирия продолжаются.

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Персоны
Гани, Ашраф Помпео, Майкл (Майк)
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