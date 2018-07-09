СМИ: минобороны Израиля объявило палестинский телеканал террористической организацией

ТАСС, 9 июля. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подписал указ об объявлении палестинского телеканала Al-Quds террористической организацией.

Об этом в понедельник сообщила газета Jerusalem Post.

По информации издания, решение было принято по рекомендации израильской Службы общей безопасности (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) и Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма при минобороны еврейского государства.

Телеканал Al-Quds аффилирован с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое Израиль считает террористическим.