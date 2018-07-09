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СМИ: минобороны Израиля объявило палестинский телеканал террористической организацией

Международная панорама
9 июля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Телеканал Al-Quds аффилирован с движением ХАМАС

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ТАСС, 9 июля. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подписал указ об объявлении палестинского телеканала Al-Quds террористической организацией.

Об этом в понедельник сообщила газета Jerusalem Post.

По информации издания, решение было принято по рекомендации израильской Службы общей безопасности (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) и Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма при минобороны еврейского государства.

Телеканал Al-Quds аффилирован с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое Израиль считает террористическим.

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