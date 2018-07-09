Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку

Международная панорама
9 июля, 19:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июля. /ТАСС

Глава Лейбористской партии выразил мнение, что кабмин страны "охвачен кризисом" после отставки главы МИД Бориса Джонсона и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Глава оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин призвал правительство страны срочно объединиться вокруг идеи выхода из ЕС или уйти в отставку. Об этом он заявил, выступая в понедельник в парламенте после того, как менее чем за 24 часа в отставку ушли два ключевых члена кабмина - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Смотрите также
Борис Джонсон

Журналист, мэр и министр: карьерный путь Бориса Джонсона

"Как мы можем надеяться на то, что она (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - прим. ТАСС) договорится с 27 странами ЕС, если она не может добиться согласия внутри своего же правительства, - задался вопросом Корбин. - Она так долго решала проблемы в своем кабмине, что забыла о нуждах нашей экономики, и отказывалась от обозначенных ею же самой красных линиях на переговорах, от одной за другой".

"Наше правительство охвачено кризисом, два министра ушли в отставку, а мы до сих пор не знаем, как будут выглядеть наши отношения с ЕС, - сказал Корбин. - В столь критически важный момент для нашей страны нам нужно правительство, которое может управлять и вести переговоры от имени нашей страны". "Ради блага нашей страны и его народа нам нужно, чтобы правительство объединилось, и сделало это быстро. Если оно не может сделать это, пусть оно освободит дорогу тем, кто может сделать", - призвал лидер лейбористов.

В воскресенье из-за несогласия с предложенным Мэй планом развития отношений с ЕС после Brexit в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в понедельник по его пути пошел и Джонсон. Евроскептики, к числу которых относятся Дэвис и Джонсон, восприняли согласованный 6 июля на специальном заседании правительства план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка Бориса Джонсона
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Корбин, Джереми
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
5
Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!