Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Глава оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин призвал правительство страны срочно объединиться вокруг идеи выхода из ЕС или уйти в отставку. Об этом он заявил, выступая в понедельник в парламенте после того, как менее чем за 24 часа в отставку ушли два ключевых члена кабмина - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

"Как мы можем надеяться на то, что она (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - прим. ТАСС) договорится с 27 странами ЕС, если она не может добиться согласия внутри своего же правительства, - задался вопросом Корбин. - Она так долго решала проблемы в своем кабмине, что забыла о нуждах нашей экономики, и отказывалась от обозначенных ею же самой красных линиях на переговорах, от одной за другой".

"Наше правительство охвачено кризисом, два министра ушли в отставку, а мы до сих пор не знаем, как будут выглядеть наши отношения с ЕС, - сказал Корбин. - В столь критически важный момент для нашей страны нам нужно правительство, которое может управлять и вести переговоры от имени нашей страны". "Ради блага нашей страны и его народа нам нужно, чтобы правительство объединилось, и сделало это быстро. Если оно не может сделать это, пусть оно освободит дорогу тем, кто может сделать", - призвал лидер лейбористов.

В воскресенье из-за несогласия с предложенным Мэй планом развития отношений с ЕС после Brexit в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в понедельник по его пути пошел и Джонсон. Евроскептики, к числу которых относятся Дэвис и Джонсон, восприняли согласованный 6 июля на специальном заседании правительства план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС.