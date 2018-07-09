Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй назвала причины отставок Джонсона и Дэвиса

Международная панорама
9 июля, 18:34 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июля. /ТАСС

Британский премьер заявила, что министры ушли в отставку из-за несогласия с планом по переговорам с ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (вторая слева)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (вторая слева)

© Parliamentary Recording Unit via AP

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что причиной, по которой ушли в отставку глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, стало их несогласие с планом по переговорам с ЕС и тем, как будут выглядеть отношения между Лондоном и Брюсселем после предстоящего "развода". Об этом она сообщила, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

Смотрите также

Обратный отсчет до "развода" - остался ровно год до Brexit

"Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность в уважении итогов референдума, но мне хотелось бы отметить работу бывшего министра по вопросам выхода из ЕС за те усилия, которые он приложил к тому, чтобы создать новое министерство и провести через парламент часть наиболее важных законов в истории целых поколений, а также отметить тот энтузиазм, который продемонстрировал бывший министр иностранных дел в продвижении в мире идеи глобальной Великобритании по мере того, как мы выходим из ЕС".

В ночь с воскресенья на понедельник о своей отставке объявил Дэвис, являвшийся главным переговорщиком официального Лондона в диалоге с Брюсселем по определению дальнейшего формата отношений между Великобританией и ЕС. Незадолго до выступления Мэй в парламенте также стало известно и об уходе с поста Джонсона, который считался лидером сторонников жесткого Brexit в британском кабинете министров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit Отставка Бориса Джонсона
Персоны
Джонсон, Борис
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение по Вукоевичу
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку
7
Стоит ли покупать "Яндекс.Станцию" и другие "умные" колонки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!