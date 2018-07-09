Правительство Британии опубликует Белую книгу с деталями по Brexit 12 июля

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании опубликует так называемую Белую книгу с подробным изложением видения Лондоном формата будущих отношений с Брюсселем 12 июля. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

"Мы опубликуем Белую книгу в четверг. Она будет основываться на той работе, которую министерство по вопросам выхода из ЕС провело за последние недели и, конечно, будет отражать те решения, которые были приняты на заседании кабинета министров в пятницу (6 июля)", - сказала Мэй.

Ранее публикация Белой книги (официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта), в которой будет представлено более подробное видение Лондоном будущих отношений Великобритании с ЕС после Brexit, откладывалась несколько раз.

За это время из-за разногласий министров по теме Brexit в правительстве произошел ряд серьезных изменений. В воскресенье из-за несогласия с предложенным Мэй планом развития отношений с ЕС после Brexit в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в понедельник по его пути пошел и глава МИД Борис Джонсон. Евроскептики, к числу которых относятся Дэвис и Джонсон, восприняли согласованный 6 июля на специальном заседании правительства план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего, в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС.