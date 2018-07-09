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Туск выразил надежду, что Лондон может отказаться от Brexit после отставки министров

Международная панорама
9 июля, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис объявил об отставке в ночь с воскресенья на понедельник, позднее кабмин страны сообщил о том, что глава МИД Борис Джонсон покидает свой пост

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ТАСС, 9 июля. Глава Европейского совета Дональд Туск выразил надежду на то, что Великобритания может отказаться от идеи выхода из ЕС после отставок влиятельных евроскептиков - главы МИД Бориса Джонсона и министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. Об этом глава Евросовета написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Политики приходят и уходят, однако проблемы, которые они создали, остаются, - повторил произнесенные ранее на пресс-конференции слова Туск. - Я могу только пожалеть о том, что идея Brexit не ушла вместе с Дэвисом и Джонсоном. Хотя... кто знает?" Тем самым глава Евросовета не исключил, что отставка политиков-евроскептиков может привести к изменению позиции Великобритании в отношении ее выхода из ЕС.

В ночь с воскресенья на понедельник о своей отставке объявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, являвшийся главным переговорщиком официального Лондона в диалоге с Брюсселем по определению дальнейшего формата отношений между Великобританией и ЕС. В понедельник британское правительство сообщило об отставке министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который считался лидером сторонников жесткого Brexit в кабинете. Британский премьер Тереза Мэй заявила в понедельник, что причиной отставок Джонсона и Дэвиса стало их несогласие с правительственным планом переговоров с ЕС и тем, как будут выглядеть отношения между Лондоном и Брюсселем после предстоящего "развода".

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