Макрон пообещал провести реформу ислама во Франции

ПАРИЖ, 9 июля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французское государство не имеет проблем в отношениях с исламом или какой-либо другой религией, однако нормы светского государства, господствующие в республике, требуют проведения масштабной реформы ислама в стране. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Версале с ежегодным посланиям к Конгрессу - совместному заседанию обеих палат парламента республики.

"У республики нет никаких причин испытывать трудности в отношениях с исламом, равно как и с какой-либо другой религией. Принцип светского государства требует того, чтобы каждому была гарантирована свобода верить или не верить", - заявил президент, обращаясь к парламентариям.

Как подчеркнул Макрон, у мусульман во Франции как и в других странах мира "существует радикальное, агрессивное прочтение ислама". "Они ставят целью оспорить наши правила и законы - правила свободного общества, принципы которого не подчиняются никаким религиозным догмам. Нужно, чтобы все знали, что во Франции личная свобода, свобода мысли, свобода критики, равенство мужчин и женщин, уважение к личному выбору до тех пор, пока он не затрагивает права других граждан, являются неприкосновенными принципами", - указал французский лидер.

Французское государство, особо отметил президент, будет строго следить за тем, чтобы эти основополагающие принципы "не подвергались сомнению на основании каких-либо религиозных догматов". "Секуляризм - это взаимное уважение: уважение общества по отношению к верующим и уважение верующих по отношению к государству, которое принадлежит всем", - подчеркнул он.

В этой связи президент сообщил, что уже осенью исламу во Франции будут приданы "рамки и правила, гарантирующие, что он будет проповедоваться везде в соответствии с законами республики". "Мы сделаем это вместе с французами, принадлежащими к этой конфессии, и совместно с их представителями", - пообещал Макрон.

Франции, добавил Макрон, нужен новый шаг вперед в деле общенационального сплочения, а "это требует обновленных законных рамок, требует обретения нового согласия".

Ислам во Франции

Ислам во Франции - вторая по числу последователей религия. По различным оценкам, мусульманская община республики насчитывает от 3 до 5 млн человек и является крупнейшей по численности в Западной Европе. Официальных данных по этому вопросу нет, поскольку любые статистические исследования на тему этнической или религиозной принадлежности жителей запрещены во Франции законом.

До сих пор в стране не существует общенациональной структуры, которая бы объединяла все мусульманские общины и определяла бы единые правила их работы. Последняя попытка провести национальную реформу французского ислама на государственном уровне была предпринята в 2003 году по инициативе будущего президента Николя Саркози, тогда занимавшего пост главы МВД, в ведении которого во Франции находятся вопросы религии.

Созданный тогда Французский совет мусульманского культа (ФСМК) объединил под своей эгидой целый ряд различных конфессиональных организаций последователей ислама, однако так и не помог мусульманам преодолеть многочисленные разногласия. Во многом эти противоречия связаны с тем, что каждая из организаций, входящих в ФСМК, в большей степени связана с той или иной национальной диаспорой, страна происхождения которой одновременно является и источником финансирования строительства мечетей и другой деятельности. Зачастую это делает невозможным диалог между мусульманами внутри Франции - вплоть до того, что иногда разные группы французских мусульман отмечают окончание Рамадана в разные дни.

"Величие Франции"

Макрон назвал главной идеологией своего правительства "величие Франции" и выразил уверенность в том, что страна имеет потенциал стать в XXI веке одной из ведущих держав.

Как подчеркнул французский лидер, он и его правительство с момента прихода к власти в мае 2017 года реализуют в стране масштабную программу социально-экономических реформ, чтобы придать Франции новый импульс. "Этот проект может быть реализован только в том случае, если мы покончим с самоотречением, в котором мы упорствуем вот уже 40 лет и согласно которому Франция - всего лишь средняя по силам держава. Эта идея нас удушила и омертвила", - уверен президент.

По словам Макрона, за свое президентство он желает "снова утвердить то видение Франции, которое было утрачено после долгих лет излишней боязливости и интеллектуальной успокоенности". "Я верю, что у Франции есть силы снова стать ведущей державой в ХХI веке, и чтобы реализовать этот проект, мы отталкиваемся от реальности и не будем ограничивать себя закосневшими идеями, старыми противостояниями. Прогресс, достоинство личности, справедливая сила республики - таковы будут главные координаты на нашем компасе, и нам их достаточно. Наша единственная идеология - это величие Франции, как бы это ни могло некоторым не понравиться", - сказал Макрон.