Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Молдавии высказался за более тесные отношения с НАТО

Международная панорама
9 июля, 21:32 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 9, июля. /ТАСС

Тудор Ульяновский заявил, что одна из угроз для страны исходит из России

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский высказался за более тесные отношения с НАТО в целях обеспечения безопасности. Об этом он сообщил в понедельник в своем выступлении на общем заседании с молдавскими дипломатами, которые съехались в Кишинев из зарубежных стран.

"Исходя из геополитической ситуации и обеспечения собственной безопасности Молдавия должна углубить сотрудничество с НАТО, перейти на более продвинутый уровень, но который не будет противоречить статусу нейтралитета", - сказал министр.

Он считает, что одна из угроз для Молдавии исходит из России. В связи с этим Ульяновский отметил важным усилить взаимодействие с ЕС и США, которых назвал стратегическими партнерами в сфере безопасности. "В региональном плане очевидным является консолидирование стратегического партнерства Кишинев - Киев - Тбилиси - Брюссель - Вашингтон для противостояния действиям по дестабилизации со стороны РФ в Молдове, Украине и Грузии", - сказал Ульяновский.

По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом. Согласно опросам, большинство граждан выступают против вступления страны в альянс. С 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

С декабря 2017 года в Кишиневе работает Бюро связи НАТО. Президент Молдавии Игорь Додон, который критикует сотрудничество нейтральной страны с военным блоком, обещал закрыть офис после парламентских выборов в конце 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
США Грузия Россия Украина Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение по Вукоевичу
4
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
5
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!