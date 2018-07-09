США готовы принять участие в мирных переговорах в Афганистане

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Власти США готовы способствовать мирным переговорам властей Афганистана с членами движения "Талибан" (запрещено в РФ) и принять в них участие. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в ходе переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"США будут поддерживать, содействовать и участвовать в мирных переговорах, но мира должны достичь сами жители Афганистана", - говорится в заявлении Помпео. "Мы рассчитываем, что на этих переговорах будет затронута тема участия сил международного сообщества", - подчеркнул он.

Это первый официальный визит Помпео в столицу республики в качестве главы Госдепа. В Кабул он прибыл в понедельник с необъявленным визитом, по завершении, как ожидается, он направится в Абу-Даби (ОАЭ).

Президент Афганистана 30 июня заявил о прекращении одностороннего перемирия с движением "Талибан", действовавшего с 7 июня. Тогда же он отметил, что временное прекращение боевых действий подтвердило готовность страны к урегулированию конфликта. Во время перемирия "нация показала свою готовность к урегулированию конфликта". По словам Гани, усилия по достижению перемирия продолжаются.