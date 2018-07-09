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Эрдоган объявил новый состав кабинета министров

Международная панорама
9 июля, 22:45 дата обновления: 9 июля, 23:16 UTC+3

Первым в истории страны вице-президентом назначен Фуат Октай

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Президент Турции Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган

© AP Photo/Burhan Ozbilici

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в понедельник на пресс-конференции в президентском дворце в Анкаре состав нового кабинета министров, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Первым в истории страны вице-президентом назначен Фуат Октай, в эпоху парламентской республики этой должности не существовало. Свои посты в составе нового правительства сохранили глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль. Главой министерства национальной обороны стал Хулуси Акар, который ранее занимал должность главы Генштаба ВС Турции. Занимавший ранее пост первого заместителя министра энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез теперь возглавил это ведомство.

Бывший глава Минэнерго Берат Албайрак в новом кабинете министров возглавит министерство финансов и казначейства. Министерство труда, социального обслуживания и семьи возглавила Зехра Зюмрют Сельчук, министерство промышленности и технологий - Мустафа Варанк, министерство торговли - Рухсар Пекджан.

Главой министерства сельского и лесного хозяйства стал Бекир Пакдемирли, министерства транспорта и инфраструктуры - Джахит Туран, министерства здравоохранения - Фахреттин Коджа, министерства национального образования - Зия Сельчук.

Министерство культуры и туризма возглавит Мехмет Эрсой, министерство по делам молодежи и спорта - Мехмет Касапоглу, а министерство экологии и градостроительства - Мурат Курум.

Эрдоган пообещал, что новый состав правительства будет работать на благо турецкого народа.

Выборы в Турции

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась в понедельник, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать кабинет министров и вице- президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.

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