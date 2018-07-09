Британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД Соединенного Королевства бывшего министра здравоохранения и социальной защиты Джереми Ханта. Об этом канцелярия главы правительства сообщила в понедельник в Twitter.

"Королева с удовольствием одобрила назначение Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел", - говорится в сообщении.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

На этом посту Хант сменил Бориса Джонсона, который ушел в понедельник в отставку из-за разногласий с премьером по поводу будущих отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

Хант является членом британского правительства с 2010 года: в 2010-2012 годах он был министром культуры, СМИ и спорта, а с 2012 года - министром здравоохранения и социальной защиты. С 2005 года Джереми Хант является депутатом Палаты общин от избирательного округа Юго-Западный Суррей. Тогда же он вошел в теневой кабинет тори, в котором пробыл до 2010 года.

Вместо Ханта министром здравоохранения был назначен Мэтт Хэнкок, который занимал пост министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Ему же на смену в свою очередь пришел генеральный прокурор Джереми Райт.