Высшие военачальники США и Таиланда обсудили военное сотрудничество

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и командующий ВС Таиланда генерал Тарнчаян Срисуван обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер.

"Генерал Данфорд поблагодарил генерала Срисувана за его многолетнюю поддержку военного альянса двух стран. Они обсудили возможности для укрепления альянса, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

"США, будучи давним другом и союзником Таиланда, привержены поддержке его лидирующей роли в продвижении региональной безопасности и процветания в Юго-Восточной Азии, АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркивает пресс-служба.