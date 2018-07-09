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Высшие военачальники США и Таиланда обсудили военное сотрудничество

Международная панорама
9 июля, 23:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, июля. /ТАСС

США привержены поддержке лидирующей роли Таиланда в продвижении региональной безопасности, заявили в пресс-службе Комитета начальников штабов ВС США

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ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и командующий ВС Таиланда генерал Тарнчаян Срисуван обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер.

"Генерал Данфорд поблагодарил генерала Срисувана за его многолетнюю поддержку военного альянса двух стран. Они обсудили возможности для укрепления альянса, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

"США, будучи давним другом и союзником Таиланда, привержены поддержке его лидирующей роли в продвижении региональной безопасности и процветания в Юго-Восточной Азии, АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркивает пресс-служба.

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