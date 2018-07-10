Трамп отправляется почти на неделю в Европу, где проведет встречу с Путиным

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправляется во вторник в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Бельгию, Великобританию и Финляндию. Ключевым пунктом этой почти недельной поездки 45-го президента США станет первая за время его пребывания у власти полноформатная российско-американская встреча на высшем уровне. Она состоится 16 июля на нейтральной территории - в Хельсинки.

Переговорам с президентом России Владимиром Путиным в программе американского лидера будет предшествовать участие в саммите НАТО в Брюсселе, пребывание с первым официальным визитом в Лондоне и посещение Шотландии. Однако в Вашингтоне не ставят под сомнение, что главной частью заокеанского турне американского лидера станет именно его новая личная встреча с российским коллегой.

"Сомневаюсь, что у президента Трампа есть [какие бы то ни было] большие амбиции, относящиеся к саммиту НАТО. Он, вероятно, с гораздо большим энтузиазмом ждет встречи с президентом Путиным, поскольку его инстинкты - далеко не обязательно все неверные, на мой взгляд, - подсказывают ему, что выстраивание более прочных связей [между Москвой и Вашингтоном] способно начать снижать степень соперничества и остроты угроз в текущих отношениях США и России, даже если какие-то основополагающие проблемы и останутся нерешенными", - заявил корреспонденту ТАСС американский политолог из Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

Схожее мнение выразил в своей новой колонке, размещенной в журнале Time, американский аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. "После короткой остановки <...> в Брюсселе, - вероятно, ради того, чтобы поспорить с союзниками США, Трамп отправится на первый между ним и российским президентом Владимиром Путиным официальный саммит в Хельсинки <...>. Встреча Трампа с Путиным будет темой новостных заголовков и материалов обозревателей все предстоящие дни - и по вполне понятным причинам <...>", - пишет Бреммер.

Обсуждение финансов

В столицу Бельгии руководитель вашингтонской администрации, как сообщила ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, прибудет во вторник вечером. У него прежде всего пройдет отдельная встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Затем Трамп примет участие в мероприятиях с участием всех других глав государств и правительств стран - членов НАТО.

"Акцент, конечно, будет на распределении [финансового] бремени <...>, - подтвердила Хатчисон. - А также на увеличении [ассигнований на оборону] с 2014-го и прошлого годов". "Все наши союзники - 100% - повышают военные расходы, и мы будем вести речь об этом как о достижении, но также о том, что нам необходимо делать [на этом направлении] больше", - сказала американский посол при НАТО.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны, в первую очередь Германию, за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент обещал вновь поднять этот вопрос в Брюсселе.

Сдерживание России

По свидетельству Хатчисон, Организация Североатлантического договора намерена уделить на совещании в Брюсселе существенное время и обсуждению вопроса сдерживания России. "Значительное внимание на саммите будет уделено сдерживанию России, ее злонамеренной деятельности, усилиям России, направленным на то, чтобы вызвать разногласия в нашем демократическом обществе, нарушениям положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказала постпред.

Кроме того, в Брюсселе будет "подчеркнуто, что двери НАТО открыты для новых членов", продолжала Хатчисон. Как она отметила, альянс подтвердит приверженность принятию в будущем в свои ряды Грузии и Украины, лидеры которых приглашены на саммит. "Мы поддержим стремление Грузии и Украины присоединиться к НАТО, а также их суверенитет", - провозгласила дипломат. Согласно изложенной ею информации, заседание НАТО, на котором будут присутствовать руководители Украины и Грузии, пройдет в бельгийской столице 12 июля.

Наконец, участники саммита, как ожидается, "единогласно одобрят" новую командную структуру НАТО, предусматривающую формирование двух новых штабов - в США и ФРГ, согласуют инициативу "4 по 30" (план создания сил постоянной готовности второго эшелона), утвердят "создание команд поддержки контргибридных" операций, расширят масштабы поддержки операции в Афганистане и объявят о "новой миссии подготовки иракцев", добавила Хатчисон.

Визит в Великобританию

Из Брюсселя Трамп вылетит в Лондон, где его ждут не только переговоры с премьер-министром Терезой Мэй, но и аудиенция у королевы Елизаветы II. Посол США в Великобритании Роберт Джонсон утверждал в преддверии визита, что "особые отношения" между Вашингтоном и Лондоном в настоящее время "прочны, как никогда". "Он (Трамп - здесь и далее прим. ТАСС) знает, что у него есть благоприятная возможность сделать эти особые отношения еще более прочными", - отметил дипломат.

По его словам, Трамп придерживается той же позиции, что и власти Соединенного Королевства в вопросе о громких случаях отравления якобы с применением газа нервно-паралитического действия.

Посол, не вдаваясь в детали, уточнил, что Трамп и Мэй "обсудят вопрос о взаимоотношениях с Россией" в загородной премьерской резиденции Чекерс 13 июля.

Наряду с этим, президент США, как информировал Джонсон, собирается обсуждать с главой правительства Великобритании возможность заключения "двусторонней торговой сделки".

В заключение посол заверил, что Трампа не тревожит перспектива столкнуться с прохладным приемом со стороны британской общественности, которая готовит массовые акции протеста против политики президента США.

Игра в гольф

Комментируя планы поездки президента и первой леди США Меланьи Трамп по завершении визита в Лондон в Шотландию, Джонсон категорически отказался пояснить, намерен ли американский лидер играть там в гольф. Посол дал понять, что это, по его мнению, совершенно не существенно.

Предполагается, что глава администрации США посетит принадлежащий ему гольф-курорт Trump Turnberry в Шотландии и уже после этого покинет Великобританию либо сразу, либо после посещения шотландского города Абердин. Известно, что в области Абердиншир расположен еще один гольф-клуб Трампа под названием Trump International Golf Links. Официальный Лондон, как отметила ранее главный секретарь министерства финансов Соединенного Королевства Лиз Трасс, решил взять на себя все расходы по посещению Трампом Шотландии.

При этом посол поведал, что Трамп собирается в ходе пребывания в Шотландии посвятить значительное время подготовке к встрече с Путиным. "После визита в Виндзор (Виндзорский замок, загородная резиденция королевы Великобритании Елизаветы II) президент и первая леди поедут в Шотландию, чтобы провести какое-то время за подготовкой к Хельсинки <...>", - сказал Джонсон.

"Он (Трамп) потратит много времени на подготовку к Хельсинки. Речь идет о чрезвычайно важной встрече", - подчеркнул дипломат.

Саммит Россия - США

В Хельсинки Трамп прибудет 15 июля. Как признал посол России в США Джон Хантсман, проведение в Хельсинки полноценного российско-американского саммита отвечает интересам Вашингтона. "Президент пришел к выводу о том, что теперь пришло время для прямого контакта между ним и президентом Путиным, что это отвечает интересам Соединенных Штатов, интересам России, интересам мира и безопасности на всей планете. И таким образом он и движется вперед", - заявил Хантсман.

"Здесь важно то, что мы начинаем обсуждение. У нас [в прошлом году] были обсуждения на полях [различных] встреч - на саммите Группы двадцати в Гамбурге, на встрече АТЭС во вьетнамском Дананге. Однако это действительно первая благоприятная возможность сесть за стол переговоров и начать чрезвычайно важный диалог, очень схожий с тем, который имел место между президентом [Рональдом] Рейганом и Михаилом Горбачевым или Маргарет Тэтчер и Михаилом Горбачевым", - убежден дипломат.

С его точки зрения, в настоящее время важно "дать трезвую оценку коренных причин" проблем в российско-американских отношениях. "Необходим диалог о реальном состоянии отношений", - считает Хантсман.

"Мы должны через диалог понять, каковы наши ожидания по поводу решения ключевых проблем в наших двусторонних отношениях. Некоторые из них могут касаться стратегической стабильности и контроля над вооружениями, некоторые неизбежно затронут ситуацию вокруг Украины. И, безусловно, Сирия - это [тоже] важная тема для диалога", - сказал посол.

Переговоры с Путиным

Как он уточнил, Путин и Трамп сначала проведут "двустороннюю встречу один на один, <...> а затем переговоры в расширенном формате, за которой последует рабочий ланч".

Хантсман не исключил, что на саммите будут заключены конкретные договоренности. "Мне кажется, тот факт, что мы проводим саммит на этом уровне в данный момент истории, - это само по себе достижение. Но я не исключаю, что будут и определенные конкретные соглашения, о которых объявят по окончании саммита", - сказал посол.

По его словам, Вашингтон исходит из того, что лидерам двух стран следует обсудить "множество вопросов, которые накопились, причем не только за период пребывания у власти президента Трампа, но и, безусловно, задолго до этого". "Так что саммит сам по себе - это важный результат. Позвольте мне сказать, что изменение атмосферы способно повлечь за собой изменение и целого ряда других вещей. Могу только указать на саммит [Дональда Трампа] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном [в Сингапуре], который уже показывает возможность снижения напряженности на Корейском полуострове, а также, разумеется, в Северо-Восточной Азии [в целом]", - констатировал Хантсман.

"Только представьте себе, к чему способно привести снижение напряженности в случае с США и Россией, Европой и Россией! Значение этого было бы намного более масштабным. Так что я бы совсем не стал недооценивать важность первого саммита [России и США] и обсуждения вопросов, которые имеют самое большое значение", - подытожил дипломат.