СМИ: Odebrecht заключила досудебное соглашение с властями Бразилии по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июля. /ТАСС/. Бразильская строительная компания Odebrecht заключила досудебное соглашение с бразильским правительством в рамках дела о коррупции. Как сообщил в понедельник телеканал Globo, в соответствии с достигнутой договоренностью руководство фирмы выплатит властям 2,7 млрд реалов (около $700 млн).

Согласно документу, Odebrecht признает, что нанесла ущерб федеральному правительству Бразилии посредством применения коррупционных схем, и обязуется возместить эти убытки. Кроме того, компания подтверждает свою готовность сотрудничать со следствием. Взамен власти южноамериканской страны разрешают Odebrecht заключать новые контракты с госструктурами.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить 3,5 млрд долларов Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками выплатила около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.