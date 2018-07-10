Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Odebrecht заключила досудебное соглашение с властями Бразилии по делу о коррупции

Международная панорама
10 июля, 2:58 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 10, июля. /ТАСС

Согласно документу, компания признает, что нанесла ущерб федеральному правительству посредством применения коррупционных схем

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июля. /ТАСС/. Бразильская строительная компания Odebrecht заключила досудебное соглашение с бразильским правительством в рамках дела о коррупции. Как сообщил в понедельник телеканал Globo, в соответствии с достигнутой договоренностью руководство фирмы выплатит властям 2,7 млрд реалов (около $700 млн).

Согласно документу, Odebrecht признает, что нанесла ущерб федеральному правительству Бразилии посредством применения коррупционных схем, и обязуется возместить эти убытки. Кроме того, компания подтверждает свою готовность сотрудничать со следствием. Взамен власти южноамериканской страны разрешают Odebrecht заключать новые контракты с госструктурами.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить 3,5 млрд долларов Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками выплатила около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Бразилия Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
NYT: Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!