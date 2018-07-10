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Куба обвинила США в создании препятствий для получения кубинцами иммиграционных виз

Международная панорама
10 июля, 2:37 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 10, июля. /ТАСС

Глава кубинского МИД отметил, что посольство США в Гаване несколько месяцев назад приостановило оказание консульских услуг

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ГАВАНА, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты создают препятствия для получения гражданами Кубы американских иммиграционных виз. Об этом заявил директор управления по двусторонним вопросам департамента США МИД Кубы Юрий Гала.

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"Американское правительство создало препятствия для выполнения взятых на себя обязательств, в частности в том, что касается выдачи ежегодно 20 тыс. миграционных виз", - приводит в понедельник слова Галы Кубинское агентство новостей.

Дипломат указал, что в 2016 и 2017 годах американские власти выдали оговоренное количество виз, однако в нынешнем году, по всей видимости, этого не произойдет из-за того, что посольство США в Гаване несколько месяцев назад приостановило оказание консульских услуг.

В конце прошлого года США отозвали 60% своего дипперсонала с Кубы и прекратили оформление американских въездных виз на территории островного государства. Это решение было связано с тем, что, по утверждению Госдепартамента, более 20 американских дипломатов в Гаване подверглись некоему акустическому воздействию, в результате которого у них возникли проблемы со здоровьем. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. В настоящее время для того, чтобы получить американскую иммиграционную визу, кубинцы должны обращаться в посольство США в Гайане.

Представитель кубинского МИД посетовал на то, что кубинцы "вынуждены тратить большие суммы денег на поездки в другие страны для обращения за американскими визами".

Соглашение о том, что США обязуются ежегодно выдавать гражданам Кубы 20 тысяч иммиграционных виз, Вашингтон и Гавана подписали в 1994 году после того, как во Флориду на самодельных плотах прибыло большое количество нелегальных кубинских мигрантов.

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