Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней

ОТТАВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Канады готово оказать любую необходимую помощь Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах этой азиатской страны. Об этом в понедельник сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Канада выражает свои глубокие соболезнования народу Японии в связи с проливными дождями, наводнениями и оползнями в западной части страны, - говорится в ее заявлении. - Правительство Канады готово оказать Японии помощь, если поступит соответствующий запрос".

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. В понедельник японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.