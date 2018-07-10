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Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней

Международная панорама
10 июля, 1:57 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 10, июля. /ТАСС

Жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали 105 человек

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© EPA-EFE/JIJI PRESS JAPAN

ОТТАВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Канады готово оказать любую необходимую помощь Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах этой азиатской страны. Об этом в понедельник сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

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"Канада выражает свои глубокие соболезнования народу Японии в связи с проливными дождями, наводнениями и оползнями в западной части страны, - говорится в ее заявлении. - Правительство Канады готово оказать Японии помощь, если поступит соответствующий запрос".

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. В понедельник японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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