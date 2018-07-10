CNN: в США суд отказался продлить сроки содержания детей нелегалов под стражей

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Федеральный суд Центрального округа штата Калифорния отказался изменить по просьбе администрации президента США Дональда Трампа вынесенное в 1997 году постановление относительно условий содержания в США детей арестованных нелегальных иммигрантов. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Администрация Трампа рассчитывала, что суд разрешит ей дольше содержать под стражей детей нелегалов. Этот запрос, однако, не был выполнен. Суд расценил его как "неприемлемый с процедурной точки зрения и совершенно необоснованный". Как подчеркивается в вердикте, властям США следует соблюдать имеющиеся правила.

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

Американский лидер ранее уже дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. Это требование пока не выполнено.