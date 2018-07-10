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Лидер демократов в Сенате призвал блокировать назначение Кавано членом Верховного суда

Международная панорама
10 июля, 4:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

По мнению Чака Шумера, утверждение Бретта Кавано может изменить баланс в суде

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал своих коллег в верхней палате блокировать утверждение кандидатуры Бретта Кавано на должность нового члена Верховного суда США. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении демократа.

"Это назначение может изменить баланс в суде, что сыграет на руку определенным силам, будет направлено против работающих семей на протяжении поколений и заберет трудовые, гражданские права и права человека и миллионов американцев. Мы не можем этого допустить. Если мы успешно заблокируем это назначение, это приведет к более независимому и сдержанному выбору, который может быть поддержан обеими партиями", - отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Ранее он, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование внебрачной связи экс-президента Билла Клинтона с Моникой Левински.

Подбор новой кандидатуры был вызван тем, что судья Верхового суда Энтони Кеннеди объявил 27 июня о выходе в отставку после трех десятилетий работы. Кеннеди, которому в июле исполнится 82 года, входит в состав высшего судебного органа США с 1988 года. Новая кандидатура должна быть утверждена Сенатом Конгресса США. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл ранее уточнил, что голосование по этой кандидатуре состоится осенью.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, судейские назначения, осуществляемые каждым президентом, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть его внутриполитического наследия. Трамп уже произвел в 2017 году одно назначение в состав Верховного суда США. Кандидатура судьи Нила Горсача была утверждена тогда верхней палатой Конгресса.

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