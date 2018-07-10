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Главы МИД и минобороны США и Австралии проведут консультации в Калифорнии

Международная панорама
10 июля, 5:22 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 10, июля. /ТАСС

Глава австралийского МИД отметила, что стороны намерены подтвердить взаимную приверженность поддержанию мира, процветания и правопорядка в Индо-Тихоокеанском регионе

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СИДНЕЙ, 10 июля. /ТАСС/. Координация подходов Австралии и США к решению проблем денуклеаризации Корейского полуострова, борьба с терроризмом, вопросы безопасности Индо-Тихоокеанского региона будут находиться в центре внимания глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран, которые проведут 23-24 июля очередные ежегодные консультации в формате "два плюс два" (AUSMIN). Об этом сообщила во вторник министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, уточнив, что встреча пройдет в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

"Мы намерены подтвердить взаимную приверженность поддержанию мира, процветания и правопорядка в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорится в заявлении главы австралийского МИД. - Мы обсудим сотрудничество в отношении Северной Кореи, в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, наш долгосрочный вклад в укрепление безопасности на Ближнем Востоке".

Консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Австралии в формате "два плюс два" проводятся ежегодно поочередно в США и Австралии, в 2017 году они проходили в Сиднее. С австралийской стороны в предстоящей встрече примут участие Бишоп и министр обороны Марис Пейн, с американской - госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.

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Персоны
Бишоп, Джули Мэттис, Джеймс Помпео, Майкл (Майк)
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