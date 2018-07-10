Маккейн высоко оценил решение Трампа выдвинуть Кавано на должность члена Верховного суда

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) высоко оценил решение президента США Дональда Трампа выдвинуть на должность нового судьи Верховного суда Бретта Кавано и выразил готовность работать над утверждением его кандидатуры. Об этом законодатель заявил в распространенном в понедельник заявлении.

"Выбрав судью Бретта Кавано для замещения вакантного места, которое оставляет судья [Энтони] Кеннеди, президент Трамп определил кандидата с безупречными качествами и убедительным послужным списком с точки зрения защиты конституции. За время своей впечатляющей юридической карьеры Кавано заработал себе репутацию честного, независимого и ортодоксального судьи, который пользуется большим уважением среди своих соратников", - считает Маккейн.

"Одно из наиболее важных конституционных обязательств Сената - советоваться и договариваться по поводу назначений в Верховный суд, и я рассчитываю, что Сенат выполнит эту важнейшую задачу посредством честного и тщательного процесса утверждения", - заключил он.

Ранее Трамп официально объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Он, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование внебрачной связи экс-президента Билла Клинтона с Моникой Левински.

Подбор новой кандидатуры был вызван тем, что судья Верхового суда Энтони Кеннеди объявил 27 июня о выходе в отставку после трех десятилетий работы. Кеннеди, которому в июле исполнится 82 года, входит в состав высшего судебного органа США с 1988 года. Новая кандидатура должна быть утверждена Сенатом Конгресса США. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл ранее уточнил, что голосование по этой кандидатуре состоится осенью.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, судейские назначения, осуществляемые каждым президентом, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть его внутриполитического наследия. Трамп уже произвел в 2017 году одно назначение в состав Верховного суда США. Кандидатура судьи Нила Горсача была утверждена тогда верхней палатой Конгресса.