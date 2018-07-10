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Си Цзиньпин: Китай будет бороться с экстремизмом в интересах населения Ближнего Востока

Международная панорама
10 июля, 7:19 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июля. /ТАСС

По словам председателя КНР, китайская сторона заинтересована в обсуждении широкого перечня вопросов с руководством государств региона

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ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китайские власти планируют проводить в отношении ближневосточных стран политику, которая будет учитывать интересы широких слоев населения, обеспечивать защиту территориальной целостности этих государств, способствовать ликвидации экстремистских тенденций. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Китай проводит на Ближнем Востоке политику по поддержанию мира, учитывающую интересы народов этого региона, в том числе их стремление к развитию, - отметил он, выступая на открытии VIII Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине. - Мы намерены придерживаться принципа защиты национального суверенитета и против проявлений сепаратизма. <..> Китайская сторона выступает против терроризма, за применение всех возможных средств, которые позволят обеспечить улучшение жизни населения [арабских стран]".

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона заинтересована в обсуждении широкого перечня вопросов с руководством государств Ближнего Востока. "Китай собирается создать толерантные переговорные механизмы и против консультаций, в ходе которых применяется давление", - подчеркнул председатель КНР.

10 июля в Пекине начинает работу VIII Форум китайско-арабского сотрудничества, в котором принимают участие представители дипломатических и правительственных кругов 21 арабского государства, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. Одна из ключевых задач данного мероприятия - активизация и увеличение масштабов межрегионального торгово- экономического сотрудничества в рамках китайской правительственной инициативы "Один пояс, один путь".

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