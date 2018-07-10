Эрдоган отправится в Азербайджан с первым зарубежным визитом после вступления в должность

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Тайип Эрдоган во вторник совершит первый после вступления в должность президента Турции зарубежный визит в Азербайджан. Об этом говорится в официальной программе турецкого лидера, распространенной его канцелярией.

Ожидается, что в ходе поездки состоятся не только переговоры президентов Турции и Азербайджана Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, но также пройдут встречи в составе делегаций. В них примет участие обновленный состав кабинета министров, который накануне объявил лично Эрдоган. Это стало возможным благодаря переходу с парламентской формы правления на президентскую и вступлению в силу конституционных поправок.

Между тем ранее турецкие СМИ писали, что 10 июля помимо Азербайджана Эрдоган также отправится в самопровозглашенную Турецкую Республику Северный Кипр, чтобы встретиться с лидером турко-кипрской общины Мустафой Акынджи.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась в понедельник, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать кабинет министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.