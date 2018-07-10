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В Киеве несколько сотен шахтеров пикетируют Верховную раду

Международная панорама
10 июля, 11:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

Работники угольной промышленности требуют принять закон, который позволит увеличить расходы на поддержку отрасли

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© EPA/ROMAN PILIPEY, архив

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Несколько сотен шахтеров государственных угледобывающих предприятий Украины во вторник пикетируют Верховную раду, требуя погашения долгов по зарплате и внесения изменений в госбюджет для финансового обеспечения угольной отрасли. Как передает корреспондент ТАСС с места события, в массовом протесте принимают участие члены Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Украины и Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ).

В руках митингующие держат плакаты "Голодный шахтер - позор Украины", "Прекратите уничтожение угольной отрасли!", "Пора действовать!", "Поддержку угольной отрасли". Горняки стучат касками по брусчатке и металлическому ограждению, разделяющему их с площадью перед украинским парламентом.

Как заявил председатель НПГУ Михаил Волынец, горняки настаивают на безотлагательном утверждении законопроекта №8362, который позволит увеличить расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе "Осуществление мер по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования сектора угольной промышленности" на 2,8 млрд гривен (около $106 млн).

Кроме того, по его словам, шахтеры требуют отправить в отставку министра энергетики Игоря Насалика, который "вместо решения проблем отрасли требует от подчиненных освободить тех шахтеров, которые участвуют в акциях протеста". Волынец считает также, что на государственном уровне должна быть принята программа развития угольной отрасли на 10 лет. Как сказал председатель НПГУ, государство задолжало шахтерам зарплату за 2,5 месяца в размере 1,1 млрд гривен (около $41,7 млн).

По словам лидера ПРУП Виктора Турманова, 2,8 млрд гривен достаточно для того, чтобы выплачивать шахтерам зарплату до конца текущего года. Кроме того, добавил он, финансовая поддержка позволит предотвратить закрытие государственных шахт и упадок шахтерских городов и поселков. "Протесты будут продолжены, пока не выполнят наши условия", - подчеркнул он.

На прошлой неделе шахтеры государственных шахт также проводили акцию у стен украинского парламента.

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