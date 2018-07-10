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Китайская позиция по вопросу КНДР остается неизменной

Международная панорама
10 июля, 11:06 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июля. /ТАСС

В понедельник президент США Дональд Трамп допустил, что Китай может оказать "негативное давление" в вопросе урегулирования КНДР

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ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китайская позиция в отношении КНДР остается неизменной. Об этом во вторник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности Китая оказать "негативное давление" в вопросе урегулирования КНДР.

"Я могу ответить на Ваш вопрос в трех предложениях: Во-первых, китайская позиция по вопросу КНДР остается неизменной, во-вторых, китайская позиция в вопросе торговли четкая, в-третьих, Китай - ответственная крупная страна с хорошим лицом", - заявила дипломат.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет придерживаться подписанного 12 июня в Сингапуре совместного документа, в котором, в частности, говорится о готовности Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующую запись глава вашингтонской администрации сделал в понедельник в Twitter. "Я уверен, что Ким Чен Ын будет соблюдать соглашение, которое мы подписали и, что еще более важно, [с уважением относиться] к нашему рукопожатию, - отметил Трамп. - Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи".

Вместе с тем он допустил, что власти Китая могут "оказать негативное давление" на процесс выполнения обязательств этого документа. "Китай, с другой стороны, может оказать негативное давление на сделку из-за нашей позиции по торговле с Китаем. Надеюсь, что нет!" - заключил президент.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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