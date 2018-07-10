В Норвегии 700 нефтяников начали забастовку после провала переговоров о повышении зарплат

ОСЛО, 10 июля. /ТАСС/. Около 700 членов норвежского профсоюза работников нефтегазовой отрасли Safe начали во вторник забастовку после провала переговоров с ассоциацией работодателей о повышении зарплат. Об этом сообщает отраслевое издание Sysla.

По словам представителей профсоюза, на следующей неделе к забастовке может присоединиться еще 900 человек, если до того момента стороны не придут к договоренности.

В настоящий момент в забастовке участвуют нефтяники, работающие на 11 объектах на норвежском континентальном шельфе: сервисных судах, добывающих и буровых морских платформах. Стачка может отразиться на графике бурения новых скважин и объемах добычи углеводородов на нескольких месторождениях, в частности, на североморском нефтяном месторождении "Кнарр", оператором которой является дочерняя компания британской Shell.