В МИД Вьетнама заявили о скором визите руководства страны в Россию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первый замглавы МИД Вьетнама Буй Тхань Шон сообщил, что намерен обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым подготовку визита в Россию руководства республики.

"В ближайшее время состоится визит высшего руководства Вьетнама в Россию, - сказал Буй Тхань Шон на открытии встречи. - Мы будем обсуждать, как готовиться к этому визиту".

Он также поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу и отметил, что "потерял голос, болея за российскую сборную". "Как друзья России, мы хотим поздравить вас с очень успешным проведением чемпионата мира по футболу. Мы ждем, что это событие еще больше повысит авторитет и роль России в мире", - добавил дипломат.