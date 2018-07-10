Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД Вьетнама заявили о скором визите руководства страны в Россию

Международная панорама
10 июля, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Первый замглавы вьетнамского внешнеполитического ведомства Буй Тхань Шон также поздравил РФ с успешным проведением чемпионата мира по футболу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первый замглавы МИД Вьетнама Буй Тхань Шон сообщил, что намерен обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым подготовку визита в Россию руководства республики.

"В ближайшее время состоится визит высшего руководства Вьетнама в Россию, - сказал Буй Тхань Шон на открытии встречи. - Мы будем обсуждать, как готовиться к этому визиту".

Он также поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу и отметил, что "потерял голос, болея за российскую сборную". "Как друзья России, мы хотим поздравить вас с очень успешным проведением чемпионата мира по футболу. Мы ждем, что это событие еще больше повысит авторитет и роль России в мире", - добавил дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Страны
Россия Вьетнам
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче
3
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
4
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
5
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Минэкономразвития предлагает штрафовать на 2 тыс. рублей за езду без техосмотра
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!