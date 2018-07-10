Помпео обвинил РФ в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии

ТАСС, 10 июля. США считают, что Россия нарушила достигнутые между странами договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший во вторник с визитом в ОАЭ.

"У нас была договоренность с РФ не проводить операции на юге Сирии в рамках соглашения об уменьшении напряженности, они ее явно нарушили. <...> Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы убедить россиян, сирийцев и иранцев выполнять свои политические обязательства".

По словам Помпео, Вашингтон "стремится создать условия для политического урегулирования" в Сирии. "Мирные переговоры по Сирии призваны положить конец насилию и позволить миллионам беженцев вернуться на родину", - уверен госсекретарь США. Кроме того, глава Госдепа вновь подчеркнул, что "Иран и его ополченцы должны покинуть Сирию", так как, по его мнению, "нет больше оснований для их присутствия" в арабской стране.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон готов продолжить участие в переговорах по урегулированию кризиса в Сирии, которые проводятся под эгидой ООН.

США "готовы продолжить дискуссии [по сирийскому кризису], проходящие под руководством ООН, которые должны привести к сокращению уровня насилия в этой стране и снижению напряженности", отметил Помпео. По его словам, посредством переговоров Вашингтон стремится создать условия для того, чтобы "около 6 млн сирийских беженцев начали возвращаться в свои дома и приступили к восстановлению страны". "В итоге, - добавил Помпео, - это должно привести к формированию конституции [Сирии] и политическому решению, которое действительно заслуживает сирийский народ".

Госсекретарь указал, что, с точки зрения США, "необходимо прийти к политическому решению, которое отражало бы все разнообразие Сирии". "И мы стремимся создать условия для такого решения", - отметил Помпео.