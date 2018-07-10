МИД Турции будет стремиться достичь успеха в процессе по вступлению в ЕС

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции продолжит работу в рамках процесса по вступлению в состав Европейского союза, будет стремиться достичь в этом успеха. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил во вторник глава МИД Мевлют Чавушоглу после вступления в должность.

"Уровень нашей ответственности вырос, мы продолжим вести предприимчивую и гуманную внешнюю политику. Рассчитываем достичь успеха в вопросах вступления в ЕС", - сказал он.

Чавушоглу также напомнил о слиянии Министерства иностранных дел с Министерством по делам ЕС. "Сегодня наши министерства объединились. Министерство по делам ЕС и МИД будут работать под одной крышей. Я считаю, что мне повезло, теперь вырос не только уровень ответственности, но и увеличились наши полномочия", - подчеркнул он.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась в понедельник, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать кабинет министров и вице- президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.

Президент Тайип Эрдоган вечером 9 июля объявил состав нового кабинета министров, который приступил к работе после перехода с парламентской формы правления на президентскую. Число министерств в республике сократилось с 21 до 16, министерские портфели получили в том числе две женщины - министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Зюмрют Сельчук и министр торговли Рухсар Пекджан.