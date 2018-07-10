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СМИ: в Финляндии примут особые меры для обеспечения безопасности встречи Путина и Трампа

Международная панорама
10 июля, 13:26 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 10, июля. /ТАСС

Власти страны будут также сотрудничать со службами безопасности президентов России и США

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Финляндии готовятся к принятию особых мер безопасности в Хельсинки в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник телекомпания Yle.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

По ее данным, власти ожидают большую нагрузку на сеть связи для госструктур Virve, которую используют для коммуникации между собой полиция, спасательные службы, Пограничная охрана, Силы обороны, таможня и службы оказания первой помощи.

Для обеспечения бесперебойной работы сети в Хельсинки доставят дополнительные базовые станции, которые разместят там, где на сеть ожидается наибольшая нагрузка, в том числе в отелях, в которых остановятся лидеры РФ и США. "Движение данных в сети в период проведения встречи сосредоточится в тех местах, где будут находиться гости и [сотрудники] их службы безопасности", - приводит телекомпания слова заместителя главы спасательного департамента финского МВД Янне Койвукоски. Он добавил, что власти страны будут сотрудничать со службами безопасности двух президентов в период саммита.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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