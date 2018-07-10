СМИ: в Финляндии примут особые меры для обеспечения безопасности встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Финляндии готовятся к принятию особых мер безопасности в Хельсинки в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник телекомпания Yle.

По ее данным, власти ожидают большую нагрузку на сеть связи для госструктур Virve, которую используют для коммуникации между собой полиция, спасательные службы, Пограничная охрана, Силы обороны, таможня и службы оказания первой помощи.

Для обеспечения бесперебойной работы сети в Хельсинки доставят дополнительные базовые станции, которые разместят там, где на сеть ожидается наибольшая нагрузка, в том числе в отелях, в которых остановятся лидеры РФ и США. "Движение данных в сети в период проведения встречи сосредоточится в тех местах, где будут находиться гости и [сотрудники] их службы безопасности", - приводит телекомпания слова заместителя главы спасательного департамента финского МВД Янне Койвукоски. Он добавил, что власти страны будут сотрудничать со службами безопасности двух президентов в период саммита.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.