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Президент Латвии поблагодарил Канаду за продление участия в батальоне НАТО до 2023 года

Международная панорама
10 июля, 13:36 UTC+3 РИГА РИГА 10, июля. /ТАСС

Раймондс Вейонис отметил, что партнеры по альянсу и ЕС все больше осознают разнообразный характер сегодняшних угроз

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РИГА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис во вторник поблагодарил власти Канады за решение продлить участие военнослужащих страны в многонациональном батальоне НАТО в прибалтийской республике до 2023 года. С соответствующим заявлением он выступил по итогам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Спасибо вам за решение правительства Канады продолжить участие в боевой группе НАТО в Латвии до 2023 года, - сказал Вейонис. - Канада имеет большой опыт работы в северных климатических условиях, а также [опыт] успешного развития многообщинного общества, что позволяет ей успешно возглавлять многонациональную военную группу в Латвии".

"Наши партнеры по НАТО и ЕС все больше осознают разнообразный характер сегодняшних угроз, - добавил глава балтийской республики. - Участие Канады в работе Центра стратегических коммуникаций НАТО [StratCom] даст возможность более полно понять ситуацию с безопасностью в регионе и внести свой вклад в ее укрепление".

Ранее во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада будет возглавлять деятельность батальона НАТО в Латвии до 2023 года.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность группировки альянса в Латвии составляет более 1 тыс. человек. Оттава направила в республику 455 пехотинцев, бронемашины и разведывательный взвод. Текущий мандат на руководство батальоном у Канады истекает весной 2019 года.

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Трюдо, Джастин Вейонис, Раймондс
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