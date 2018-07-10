Президент Латвии поблагодарил Канаду за продление участия в батальоне НАТО до 2023 года

РИГА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис во вторник поблагодарил власти Канады за решение продлить участие военнослужащих страны в многонациональном батальоне НАТО в прибалтийской республике до 2023 года. С соответствующим заявлением он выступил по итогам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Спасибо вам за решение правительства Канады продолжить участие в боевой группе НАТО в Латвии до 2023 года, - сказал Вейонис. - Канада имеет большой опыт работы в северных климатических условиях, а также [опыт] успешного развития многообщинного общества, что позволяет ей успешно возглавлять многонациональную военную группу в Латвии".

"Наши партнеры по НАТО и ЕС все больше осознают разнообразный характер сегодняшних угроз, - добавил глава балтийской республики. - Участие Канады в работе Центра стратегических коммуникаций НАТО [StratCom] даст возможность более полно понять ситуацию с безопасностью в регионе и внести свой вклад в ее укрепление".

Ранее во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада будет возглавлять деятельность батальона НАТО в Латвии до 2023 года.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность группировки альянса в Латвии составляет более 1 тыс. человек. Оттава направила в республику 455 пехотинцев, бронемашины и разведывательный взвод. Текущий мандат на руководство батальоном у Канады истекает весной 2019 года.