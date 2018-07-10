США гарантируют бесперебойные поставки нефти через Ормузский пролив

ТАСС, 10 июля. США готовы обеспечить бесперебойные поставки нефти через Ормузский пролив, несмотря на угрозы со стороны Ирана. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший во вторник в ОАЭ.

"Вашингтон привержен сохранению свободного международного судоходства в Ормузском проливе для бесперебойных поставок нефти по всему миру", - сказал он.

Ранее Корпус "стражей исламской революции" (элитное подразделение иранских ВС - прим. ТАСС) пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану. В ответ Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в этом регионе.

2 июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, "будут возобновлены 4 ноября".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Глава Белого дома обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.