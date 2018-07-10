AP: в МИД КНДР назвали переговоры с госсекретарем США "вызывающими сожаление"

ТАСС, 10 июля. МИД КНДР назвал последний раунд американо-северокорейских переговоров с участием госсекретаря США Майкла Помпео "вызывающими сожаление". Как сообщает во вторник агентство Associated Press, во внешнеполитическом ведомстве КНДР обвинили Соединенные Штаты в односторонних требованиях по ядерному разоружению.

Заявление было сделано спустя несколько часов после завершения двухдневных переговоров между госсекретарем США Майклом Помпео и заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. По их итогам Помпео выразил уверенность в том, что сторонам удалось достичь прогресса по всем обсуждаемым пунктам.