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AP: в МИД КНДР назвали переговоры с госсекретарем США "вызывающими сожаление"

Международная панорама
10 июля, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

При этом Майкл Помпео заявил, что сторонам якобы удалось достичь прогресса по всем обсуждаемым пунктам

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ТАСС, 10 июля. МИД КНДР назвал последний раунд американо-северокорейских переговоров с участием госсекретаря США Майкла Помпео "вызывающими сожаление". Как сообщает во вторник агентство Associated Press, во внешнеполитическом ведомстве КНДР обвинили Соединенные Штаты в односторонних требованиях по ядерному разоружению.

Заявление было сделано спустя несколько часов после завершения двухдневных переговоров между госсекретарем США Майклом Помпео и заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. По их итогам Помпео выразил уверенность в том, что сторонам удалось достичь прогресса по всем обсуждаемым пунктам.

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