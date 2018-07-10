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Трамп подготовил небольшой подарок для Ким Чен Ына

Международная панорама
10 июля, 15:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что госсекретарь Майкл Помпео не передал лидеру КНДР диск с песней про "человека-ракету"

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майкл Помпео не передал Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона Rocket Man, но у него есть небольшой подарок для лидера КНДР. Об этом он заявил во вторник журналистам перед вылетом в Брюссель.

"Они его не передали, его передадут в другой раз", - сказал он, говоря о диске с песней британского певца. "У меня также есть небольшой подарок для него, но вы о нем узнаете, когда я его передам", - рассказал хозяин Белого дома.

О том, что госсекретарь везет в подарок лидеру КНДР такой диск, написали накануне прибытия Помпео в Пхеньян несколько китайских и южнокорейских газет. В прошлом году, когда КНДР произвела серию испытаний баллистических ракет, Трамп в пылу заочной полемики с Ким Чен Ыном несколько раз называл его "маленьким человеком-ракетой". В ответ лидер КНДР отзывался о Трампе как о "выжившем из ума старике".

Согласно источникам южнокорейской газеты Chosun Ilbo, во время саммита в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын напомнил Трампу про такое обидное прозвище. Американский президент выкрутился из щепетильной ситуации, поинтересовавшись у северокорейского лидера, не слышал ли он одноименную песню Элтона Джона. Ким Чен Ын ответил отрицательно, и тогда у Трампа возникла идея подарить ему диск.

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