Новый кабинет министров Турции принес присягу и официально приступил к работе

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Члены нового турецкого правительства принесли во вторник присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент) и официально приступили к работе. Трансляцию церемонии вел телеканал ТРТ.

Присягу принесли все 16 министров, а также первый в истории Турции вице-президент Фуат Октай. В эпоху парламентской республики в парламенте проходила процедура утверждения нового состава кабинета министров, однако этот процесс отменен в связи с переходом на президентскую форму правления и вступлением в силу конституционных поправок, одобренных турецким народом на референдуме в апреле прошлого года.

Ожидается, что первое заседание нового кабмина состоится в эту пятницу.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась в понедельник, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать кабинет министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.

Новый кабинет министров

Эрдоган вечером 9 июля объявил состав нового кабинета министров, который приступил к работе после перехода с парламентской формы правления на президентскую. Число министерств в республике сократилось с 21 до 16, министерские портфели получили в том числе две женщины - министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Зюмрют Сельчук и министр торговли Рухсар Пекджан.

Как отмечает газета Hurriyet, лидер Турции включил в кабмин многих неизвестных ранее чиновников. Настоящим сюрпризом стало назначение экс-главы Генштаба ВС Турции Хулуси Акара на должность министра национальной обороны. Турецкое издание также отмечает, что своего зятя Берата Албайрака, возглавлявшего ранее министерство энергетики и природных ресурсов, Эрдоган поставил во главе министерства финансов и казначейства.

Первым в истории Турции вице-президентом назначен Фунт Октай, он считается одним из ключевых "архитекторов бюрократической и административной" трансформации системы управления страной. Ранее он исполнял обязанности помощника премьер-министра Бинали Йылдырыма, чья должность была упразднена при переходе на президентскую форму правления. Не исключено, что Йылдырым будет новым спикером турецкого парламента.

Ранее Эрдоган не исключал, что в новом правительстве могут оказаться представители бизнес-кругов. Так, глава министерства торговли Рухсар Пекджан является успешным предпринимателем, она также занимала должность заместителя председателя Совета по внешнеэкономическим связям.

Один из ближайших советников турецкого лидера Мустафа Варанк занял должность министра промышленности и технологий. Первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез возглавил это ведомство. Бывший глава Управления автомобильных дорог Джахит Туран был назначен на пост министра транспорта и инфраструктуры.

Министерство национального образования Турции возглавил Зия Сельчук. Он ранее работал в данном ведомстве, однако газета Hurriyet акцентирует внимание на том, что он также является владельцем крупного частного колледжа в Турции.