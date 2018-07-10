Трамп и Путин обсудят на саммите в Хельсинки ситуацию в Сирии и на Украине

ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки поднимет тему Сирии и Украины. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший во вторник в ОАЭ.

"На повестке встречи (в Хельсинки - прим. ТАСС) широкий круг вопросов, - сказал он. - Темы Украины и Сирии".

Вместе с тем глава Госдепа обвинил РФ в несоблюдении достигнутых договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии. "У нас была договоренность с РФ не проводить операции на юге Сирии в рамках соглашения об уменьшении напряженности, они ее явно нарушили. <...> Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы убедить россиян, сирийцев и иранцев выполнять свои политические обязательства". При этом Помпео вновь подчеркнул, что "Иран и ополченцы должны покинуть Сирию", указав на необходимость политического решения кризиса в арабской стране под эгидой ООН.

Саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.