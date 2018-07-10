Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отмене выборов мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об аннулировании результатов досрочных выборов мэра молдавской столицы в июне. Вердикт судебной инстанции был опубликован во вторник.

"Отклонить протест Партии социалистов Республики Молдова против ЦИК. Оставить в силе вердикт Апелляционной палаты Кишинева", - говорится в решении.

С апелляцией обратился кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Иван Чебан, который вышел во второй тур с лидером проевропейской "Платформы Достоинство и Правда" Андреем Нэстасе. Последний был объявлен победителем голосования, однако кишиневский суд отказался признавать их результаты из-за нарушений со стороны кандидатов. Тогда ЦИК аннулировал итоги голосования. Чебан просил исключить кандидатуру Нэстасе и повторно организовать второй тур, либо признать его победу.

Тем временем сторонники Нэстасе начали акции протеста в Кишиневе. Демонстранты возложили вину за аннулирование выборов на контролирующую парламент и правительство Демократическую партию Молдовы. Признать победу проевропейского оппозиционера потребовали также представительства ЕС и США, а Европарламент принял резолюцию, где содержится призыв прекратить финансовую помощь Молдавии.