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СМИ: саудовская ПВО перехватила баллистическую ракету, выпущенную хуситами из Йемена

Международная панорама
10 июля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Уточняется, что снаряд был сбит на подлете к городу Джизан

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ТАСС, 10 июля. Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила во вторник баллистическую ракету, выпущенную мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) с территории Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, снаряд был сбит на подлете к городу-порту Джизан на юге королевства.

Ранее хуситы заявили, что запустили баллистическую ракету типа Badr-1 по экономическому центру в Джизане, расположенном в 60 км от йеменской границе. По их версии, цель была поражена.

За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь, в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.

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