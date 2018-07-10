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Переговоры по Brexit с новым представителем Великобритании возобновятся 16 июля

Международная панорама
10 июля, 16:50 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 10, июля. /ТАСС

Страну на переговорах представит новый министр по вопросам Brexit Доминик Рааб

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БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Переговоры по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) с новым британским министром по вопросам Brexit Домиником Раабом, который сменил ушедшего в отставку Дэвида Дэвиса, возобновятся 16 июля. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Бернье, который выступил в Нью-Йорке на конференции неправительственного аналитического центра "Совета по иностранным делам", которая транслировалась онлайн.

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"Следующий раунд переговоров с Великобританией намечен на понедельник. Я - переговорщик от Евросоюза, в этом качестве буду работать с британским правительством и с главой делегации назначенной [премьер-министром Великобритании] госпожой [Терезой] Мэй", - сказал он.

Дэвид Дэвис накануне заявил о своем уходе из правительства из-за несогласия с предложенным планом Мэй по поводу отношений с ЕС после Brexit. Евроскептики, к числу которых относится Дэвис, восприняли согласованный 6 июля план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего, в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС.

Новым министром Великобритании по вопросам Brexit назначен Доминик Рааб, который ранее занимал пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления. Назначение произошло менее чем через 12 часов после того, как Дэвис ушел в отставку. Прежде чем перейти в министерство по делам регионов и местного самоуправления, 44-летний Рааб также успел поработать заместителем министра юстиции. Среди кандидатов на этот пост британские СМИ называли также имена министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, главы секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона и главы МИД Бориса Джонсона.

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