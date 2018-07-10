СМИ: испытания новых ПЗРК польского производства завершились неудачей

ВАРШАВА, 10 июля. /ТАСС/. Испытания новых ПЗРК "Перун" польского производства завершились неудачей. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По данным газеты, первое испытание новой ракеты осенью прошлого года провалилось из-за взрыва в стартовом двигателе. "Так же завершились тесты в апреле и в июне этого года", - пишет издание.

Договор о поставке польской армии 1 тыс. 300 ракет "Перун" (другое обозначение "Гром-М") и 420 пусковых установок стоимостью в 932 млн злотых (свыше $252 млн) был подписан Министерством национальной обороны страны с компанией Mesko S.A, входящей в концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, в декабре 2016 года.

"ПЗРК "Перун" должны были заменить находящиеся ныне на вооружении ПЗРК "Гром", - указывает газета. - Новые ракеты должны были превзойти американские Stinger. Однако разработчик столкнулся с проблемой качества". Планировалось, что вся партия "Перунов" будет поставлена в войска в 2017 - 2022 годах. По сведениям газеты, разработка новых ПЗРК велась в течение шести лет.

ПЗРК "Перун" предназначается для уничтожения вертолетов, самолетов и беспилотников на высотах от 10 м до 4000 м и на расстоянии от 500 м до 6500 м от оператора. По сравнению с ПЗРК "Гром" новые ракеты обладают большим радиусом действия. На них также установлена цифровая головка самонаведения нового поколения и взрыватель дистанционного действия, подрывающий ракету на подлете к цели, что увеличивает ее поражающую силу.