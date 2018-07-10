СМИ: НАТО пропишет в итоговом заявлении саммита готовность к диалогу с РФ

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Страны НАТО включат в заявление по итогам саммита 11-12 июля сразу несколько пунктов с осуждением политики России, но при этом выразят готовность к регулярному сотрудничеству с Москвой. Об этом сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которой оказался проект декларации.

В частности, как говорится в статье, альянс остается "открытым для регулярного, внимательного и осмысленного диалога" в рамках Совета Россия-НАТО. Цель - избежать "недопонимания, просчетов и необдуманной реакции", а также способствовать прозрачности предсказуемости в отношениях. "Как и прежде, мы полагаем, что партнерство между НАТО и Россией, которое было бы основано на уважении международного права и международных обязательств, имело бы стратегическую ценность", - приводит газета выдержки из проекта документа.

При этом, как пишет издание, участники Североатлантического альянса в очередной раз подчеркнут несогласие с воссоединением Крыма с Россией. Таким образом, указывает автор, это перечеркнет недавние слова американского президента Дональда Трампа, который, отвечая на вопрос, признают ли США Крым российским, сказал: "Мы посмотрим". Кроме того, НАТО в итоговом заявлении осудит применение нервно-паралитического вещества класса "Новичок" в Великобритании, которое власти в Лондоне, не приведя внушительных аргументов, приписали России, пишет Süddeutsche Zeitung.