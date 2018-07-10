На Украине намерены запретить книги еще 12 российских издательств

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Госкомтелерадио Украины направил в соответствующие органы предложение о санкциях против 12 российских издательств, которые, по мнению комитета, распространяют "антиукраинскую литературу". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Этот перечень состоит из девяти издательств и трех владельцев веб-сайтов. Пока комитет их названия не раскрывает, отмечая, что перечень носит рекомендательный характер.

Всего список изданий, который составили в Госкомтелерадио, по состоянию на 10 июля состоит из 184 изданий. Сообщается, что среди них - книги Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, Анатолия Терещенко и другие.

Согласно последнему обновлению списка от 5 июля, в Госкомтелерадио отметили, что больше всего в нем представлены российские издательства "Вече", "Эксмо", "Центрполиграф", "Алгоритм".

В мае Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины предложил применить экономические санкции к юридическим лицам России, которые систематически печатают и распространяют издания антиукраинского содержания. Тогда список состоял из 172 изданий, выпущенных 35 издательствами.