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Посол Украины: Израиль не поставляет оружие Киеву с 2014 года

Международная панорама
10 июля, 17:43 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 10, июля. /ТАСС

Ранее газета Haaretz сообщила, что 40 израильских правозащитников обратились в Верховный суд страны с требованием прекратить экспорт оружия на Украину

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Израиль не осуществляет поставок оружия на Украину с 2014 года, и таких планов нет на ближайшее будущее. Об этом сообщил украинский посол в Тель-Авиве Геннадий Надоленко в письме на имя главного редактора израильской газеты Haaretz, которое опубликовано во вторник на сайте украинской дипмиссии в еврейском государстве.

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"Хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что с 2014 года не было поставок оружия на Украину из Израиля, в частности батальону "Азов", а также нет планов по такому сотрудничеству в ближайшем будущем", - написал посол.

В понедельник газета Haaretz сообщила, что более 40 израильских правозащитников подали петицию в Высший суд справедливости (Верховный суд Израиля) с требованием прекратить экспорт оружия из Израиля на Украину, так как оно может оказаться в руках представителей сил, открыто придерживающихся неонацистской идеологии. По данным издания, правозащитники приводят в качестве доказательств видеокадры, на которых запечатлены бойцы националистического батальона "Азов" с израильскими винтовками "Тавор".

В случае с Украиной силы, использующие израильское оружие, открыто заявляют о поддержке антисемитской идеологии в многочисленных публикациях, отмечает газета. Батальон "Азов" был сформирован в 2014 году, на его эмблеме присутствует нацистская символика, а его бойцы используют нацистское приветствие, носят свастики и знаки отличия СС, указывает газета.

Издание сообщает, что обращение в министерство обороны Израиля по этому вопросу не дало ранее результатов. Критерии минобороны по предоставлению лицензий на экспорт израильских вооружений не предаются гласности, вместе с тем, появление израильского оружия в руках признанных неонацистов должно рассматриваться как фактор против выдачи лицензии на экспорт вооружений в такие страны, считает издание.

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