Премьер Армении встретится с генсеком НАТО в рамках саммита в Брюсселе

ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 июля совершит визит в Брюссель, в ходе которого планируется встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"С 11 по 13 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит рабочий визит в Королевство Бельгии. В рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с руководством Евросоюза, а также будет иметь двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств. Также состоится встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Пашинян примет участие во встрече глав государств, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, которая пройдет в рамках саммита НАТО.

Также планируется выступление премьер-министра Пашиняна в фонде Карнеги.

Операция "Решительная поддержка" - миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. Армянские миротворческие силы участвуют в миссии в составе немецкой военной группировки.