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Премьер Армении встретится с генсеком НАТО в рамках саммита в Брюсселе

Международная панорама
10 июля, 17:28 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 10, июля. /ТАСС

У Никола Пашиняна также запланированы двусторонние встречи с главами некоторых государств и правительств

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ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 июля совершит визит в Брюссель, в ходе которого планируется встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"С 11 по 13 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит рабочий визит в Королевство Бельгии. В рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с руководством Евросоюза, а также будет иметь двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств. Также состоится встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Пашинян примет участие во встрече глав государств, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, которая пройдет в рамках саммита НАТО.

Также планируется выступление премьер-министра Пашиняна в фонде Карнеги.

Операция "Решительная поддержка" - миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. Армянские миротворческие силы участвуют в миссии в составе немецкой военной группировки.

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Персоны
Столтенберг, Йенс Пашинян, Никол Воваевич
Страны
Бельгия Армения Афганистан
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