Президент Азербайджана примет участие в саммите НАТО

БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник вечером отправляется в Брюссель для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Баку по итогам переговоров с Алиевым, который транслировался в прямом эфире по турецкому телеканалу TRT Haber.

"Сегодня вечером Ильхам Алиев едет в Брюссель на саммит НАТО. Я также завтра утром еду в Брюссель", - сказал Эрдоган. По его словам, в рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч его и министра иностранных дел Турции.

Эрдоган отметил, что надеется "в ходе встреч в рамках саммита поднять некоторые общие вопросы и добиться их решения".